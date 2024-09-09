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Лошадей без документов на перевозку обнаружили на трассе Самара – Шымкент

Коневодство, кони, лошади, пастбище, выпас лошадей, табун лошадей, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 05:25 Фото: primeminister.kz
В Шынгырлауском районе Западно-Казахстанской области остановили фуру с 47 лошадьми без документов на перевозку, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Мой город", в департаменте полиции ЗКО подтвердили данный инцидент. Со слов полицейских, по данному факту материал собран и передан в ветеринарную инспекцию для принятия решения о привлечении к ответственности.

А 4 сентября по ул. Торопкова при выезде из города Рудный перевернулся автомобиль КАМАЗ, перевозивший крупный рогатый скот.

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