Жестокое обращение с пони на автодороге возмутило алматинцев

В Казнете распространяется видео, на котором запечатлен факт жестокого обращения с пони, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина на лошади скачет по автодороге среди автомашин и общественного транспорта, таща за собой пони, который с трудом успевает за ним. Пони не только еле бежит, но и постоянно получает удары от лошади.

По информации автора ролика, это те самые лошади, которые катают детей в Центральном парке Алматы.

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции города.

"Данный факт выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Проведена проверка, в результате которой установлено, что действо имело место на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. Правонарушитель привлечен к ответственности по ст.614 КРКобАП и ст.407-1 КРКобАП", – рассказали в полиции.

Там также сообщили, что с мужчиной провели профилактическую беседу об ответственном и бережном обращении с животными.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Грузовик с животными перевернулся в Костанайской области.