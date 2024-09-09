Жестокое обращение с пони на автодороге возмутило алматинцев
Фото: pixabay
В Казнете распространяется видео, на котором запечатлен факт жестокого обращения с пони, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, как мужчина на лошади скачет по автодороге среди автомашин и общественного транспорта, таща за собой пони, который с трудом успевает за ним. Пони не только еле бежит, но и постоянно получает удары от лошади.
По информации автора ролика, это те самые лошади, которые катают детей в Центральном парке Алматы.
Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции города.
"Данный факт выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Проведена проверка, в результате которой установлено, что действо имело место на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. Правонарушитель привлечен к ответственности по ст.614 КРКобАП и ст.407-1 КРКобАП", – рассказали в полиции.
Там также сообщили, что с мужчиной провели профилактическую беседу об ответственном и бережном обращении с животными.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Грузовик с животными перевернулся в Костанайской области.
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