Попугаю подрезали крылья: алматинцев возмутил жестокий бизнес

В Сети распространяется видео жестокого обращения с попугаем, которому просто отрезали крылья, чтобы он не смог никуда улететь и зарабатывал хозяевам деньги, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов появилось видео, в котором мужчина рассказал, что на улицах Алматы встретил женщину с попугаем. Хозяйка птицы за 5 000 тенге предлагает прохожим "предсказание судьбы". Но больше всего его возмутило другое: пернатый не может летать, потому что ему подрезали крылья.

"Ходит цыганка по городу, женщина с попугаем, типа желание загадывай. И у попугая просто ободраны крылья. Конечно, он, бедолага, никуда не улетит. Потому что как ему улететь – он без крыльев. Как вы считаете, правильно ли это? Я считаю, это очень неправильно по отношению к животным", – сказал автор видео.

Очевидец признался, что попытался выкупить попугая, предложив женщине деньги, но она отказалась, сказав, что он "особенный". По его словам, живое существо лишили возможности свободно летать, а теперь используют на улице для заработка.

"Не покупайте такие "предсказания". Чем больше людей платит, тем дольше животное становится способом заработка", – говорится в публикации.

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Это статья. Жестокое обращение с животными. Вызовите полицию.

В этой стране нужно запретить все возможные развлечения с животными (гадание попугайчиком, фото с кроликом, катание на лошадях), наш народ животных ненавидит, и, делая на них бизнес, не заботится о них, это для них расходный материал всего лишь.

Заберите кто-нибудь малыша в семью. Пожалуйста.

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