Более семи тысяч жителей Кызылординской области не получили бесплатные лекарства

Прокуратура Кызылординской области установила, что в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи более семи тысяч жителей региона не были обеспечены лекарствами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, в поликлиниках города Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарственные средства свыше одной тысячи несовершеннолетним.



"Без медицинского назначения 170 лиц обеспечено инсулиновыми препаратами. Кроме того, 68 единиц медицинского препарата хранились с нарушениями требований правил хранения, в результате двум пациентам назначены лекарства с истекшим сроком годности. Также, в 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 лица привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте около четырех тысяч пациентов не получали положенные им бесплатные лекарства.