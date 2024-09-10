Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более семи тысяч жителей Кызылординской области не получили бесплатные лекарства

проверка медорганизаций в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 18:41 Фото: pixabay
Прокуратура Кызылординской области установила, что в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи более семи тысяч жителей региона не были обеспечены лекарствами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, в поликлиниках города Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарственные средства свыше одной тысячи несовершеннолетним.

"Без медицинского назначения 170 лиц обеспечено инсулиновыми препаратами. Кроме того, 68 единиц медицинского препарата хранились с нарушениями требований правил хранения, в результате двум пациентам назначены лекарства с истекшим сроком годности. Также, в 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 лица привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте около четырех тысяч пациентов не получали положенные им бесплатные лекарства.

Читайте также

военнослужащие помогли ребенку в Астане
Мальчик вышел со школы, заблудился и не смог найти свой дом в Астане
Елена Беляева
Кызылординская область 2024 год Лекарства Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: