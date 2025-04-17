Какую медпомощь астанчане могут получать бесплатно
Фото: Zakon.kz
Жители столицы имеют право на получение медпомощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в акимате, ГОБМП за счет государства могут получить граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Казахстана (и имеющие вид на жительство), лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране (и имеющие вид на жительство).
"Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности", – говорится в сообщении.
В перечень входят:
- услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях;
- услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе:
- диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
- профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
- иммунизация (вакцинация);
- формирование и пропаганда здорового образа жизни;
- мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
- наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;
- санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:
- профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
- услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;
- диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;
- диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях:
- лечение при социально значимых заболеваниях;
- услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности;
- лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:
- при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;
- при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;
- в плановом порядке.
Медицинская реабилитация:
- при лечении основного заболевания;
- для больных туберкулезом.
А также:
- паллиативная медицинская помощь;
- обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи;
- патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;
- направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях;
- обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами.
Ранее сообщалось, что обновлены критерии оценки степени риска в сфере оказания медицинских услуг.
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