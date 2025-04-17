Какую медпомощь астанчане могут получать бесплатно

Жители столицы имеют право на получение медпомощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, ГОБМП за счет государства могут получить граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Казахстана (и имеющие вид на жительство), лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране (и имеющие вид на жительство).



"Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности", – говорится в сообщении.

В перечень входят:

услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях;

услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе:

диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;

профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);

иммунизация (вакцинация);

формирование и пропаганда здорового образа жизни;

мероприятия по охране репродуктивного здоровья;

наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.



Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;

диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;

диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях:

лечение при социально значимых заболеваниях;

услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности;

лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:

при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;

при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;

в плановом порядке.

Медицинская реабилитация:

при лечении основного заболевания;

для больных туберкулезом.

А также:

паллиативная медицинская помощь;

обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи;

патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;

направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях;

обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами.

Ранее сообщалось, что обновлены критерии оценки степени риска в сфере оказания медицинских услуг.

