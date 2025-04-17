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Общество

Какую медпомощь астанчане могут получать бесплатно

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 19:14 Фото: Zakon.kz
Жители столицы имеют право на получение медпомощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, ГОБМП за счет государства могут получить граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Казахстана (и имеющие вид на жительство), лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране (и имеющие вид на жительство).

"Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности", – говорится в сообщении.

В перечень входят:

  • услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях;
  • услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе:  
  • диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
  • профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
  • иммунизация (вакцинация);
  • формирование и пропаганда здорового образа жизни;
  • мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
  • наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;
  • санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

  • профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
  • услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;
  • диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;
  • диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях:

  • лечение при социально значимых заболеваниях;
  • услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности;
  • лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:

  • при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;
  • при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
  • экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;
  • в плановом порядке.

Медицинская реабилитация:

  • при лечении основного заболевания;
  • для больных туберкулезом.

А также:

  • паллиативная медицинская помощь;
  • обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи;
  • патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях;
  • направление казахстанцев на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях;
  • обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами.

Ранее сообщалось, что обновлены критерии оценки степени риска в сфере оказания медицинских услуг. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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