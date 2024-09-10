Арматура вонзилась в руку семилетней девочки в Мангистауской области
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
7 сентября около 19:00 в поселке Сайын Шапагатов Мангистауской области девочке в руку вонзилась арматура, приваренная к забору дома, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС региона, приехавшие на место спасатели с помощью гидравлических ножниц извлекли арматуру. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи.
В Мангистауской областной детской многопрофильной больнице рассказали lada.kz, что ребенок в настоящий момент все еще находится в отделении травматологии и ортопедии.
"Проведено оперативное лечение по удалению арматуры с дальнейшей первичной хирургической обраткой раны. Пациент получает все необходимое лечение", – рассказали в больнице.
Как уточнил лечащий врач, перелома костей и повреждений нервов удалось избежать. Ребенку проведена операция. Идет процесс заживления раны.
Состояние пациентки оценивается как средней тяжести.
Ранее в Экибастузе спасатели помогли ребенку, который застрял головой между перилами.
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