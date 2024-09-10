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Законодательство РК

Автомобиль вспыхнул открытым пламенем на одной из улиц Тараза

автомобиль сгорел в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 00:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
10 сентября в Таразе по улице Сатпаева загорелся моторный отсек автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы ликвидировали пожар.


"Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание электропроводов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ранее житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты.

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