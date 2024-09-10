Автомобиль вспыхнул открытым пламенем на одной из улиц Тараза
Фото: пресс-служба МЧС РК
10 сентября в Таразе по улице Сатпаева загорелся моторный отсек автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцы ликвидировали пожар.
"Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание электропроводов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Ранее житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты.
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