Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В ночном клубе в Караганде задержали наркосбытчика

Наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 04:14 Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_
10 сентября в клубе Luxor задержали 30-летнего мужчину, который длительное время продавал наркотики в данном заведении, сообщает Zakon.kz.

При задержании у него обнаружены и изъяты синтетические наркотики "мефедрон". Также при санкционированном обыске в ночном клубе изъято 40 единиц травматических патронов.

Кроме того, на съемной квартире наркосбытчика полицейские изъяли различные приспособления. В их числе:

  • зип-лок пакеты;
  • трубочки для курения;
  • аппарат для употребления наркотиков;
  • электронные весы;
  • мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.

К слову, инцидент не повлиял на работу клуба. В ближайшие дни там планируют празднование своего 11-летия.

Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 04:14

Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_

5 сентября о ликвидации очередной нарколаборатории рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Читайте также

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
В Астане аферистка продавала несуществующие зарубежные туры
Балхаш, город Балхаш, виды Балхаша
В Балхаше подрались работники крупного предприятия
Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран
Из студенческого общежития в Жетысуской области эвакуировали 32 человека
Алия Абди
Караганда 2024 год Наркопреступность Полиция ЛГБТ Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: