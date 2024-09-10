В ночном клубе в Караганде задержали наркосбытчика
Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_
10 сентября в клубе Luxor задержали 30-летнего мужчину, который длительное время продавал наркотики в данном заведении, сообщает Zakon.kz.
При задержании у него обнаружены и изъяты синтетические наркотики "мефедрон". Также при санкционированном обыске в ночном клубе изъято 40 единиц травматических патронов.
Кроме того, на съемной квартире наркосбытчика полицейские изъяли различные приспособления. В их числе:
- зип-лок пакеты;
- трубочки для курения;
- аппарат для употребления наркотиков;
- электронные весы;
- мобильные телефоны.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование. Основной фигурант дела водворен в изолятор временного содержания.
К слову, инцидент не повлиял на работу клуба. В ближайшие дни там планируют празднование своего 11-летия.
Фото: Instagram/_luxor_club_karaganda_
5 сентября о ликвидации очередной нарколаборатории рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
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