В Балхаше подрались работники крупного предприятия

Двое мужчин устроили драку на территории предприятия Kazakhmys в городе Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет в комментариях к видео пресс-служба ДП Карагандинской области, участниками драки стали работники предприятия. Одному 33 года, второму – 25 лет.

"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.

В начале месяца пенсионерку с серьезными повреждениями легких спасли в Балхаше после ДТП.