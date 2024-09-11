В Балхаше подрались работники крупного предприятия
Фото: primeminister.kz
Двое мужчин устроили драку на территории предприятия Kazakhmys в городе Балхаш, сообщает Zakon.kz.
Как пишет в комментариях к видео пресс-служба ДП Карагандинской области, участниками драки стали работники предприятия. Одному 33 года, второму – 25 лет.
"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.
В начале месяца пенсионерку с серьезными повреждениями легких спасли в Балхаше после ДТП.
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