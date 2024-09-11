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В Балхаше подрались работники крупного предприятия

Балхаш, город Балхаш, виды Балхаша, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 06:00 Фото: primeminister.kz
Двое мужчин устроили драку на территории предприятия Kazakhmys в городе Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет в комментариях к видео пресс-служба ДП Карагандинской области, участниками драки стали работники предприятия. Одному 33 года, второму – 25 лет.

"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.

В начале месяца пенсионерку с серьезными повреждениями легких спасли в Балхаше после ДТП.

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