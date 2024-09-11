В Астане аферистка продавала несуществующие зарубежные туры

38-летняя женщина в Астане продавала через Instagram зарубежные лже-поездки, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, личность женщины установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции района "Сарыарка". С жалобой на нее обратилась женщина, которая перевела "турагенту" 1,6 млн тенге за покупку турпоездки.

Однако после получения денежных средств аферистка начала придумывать различные предлоги, заявляя, что рейс отменен, билетов на самолет нет или даты поездки не совпадают. Поняв, что в отпуск семья не отправится, потерпевшая потребовала возврата денег. Сразу после этого мошенница перестала выходить на связь. Установлено, что полученные средства она потратила по своему усмотрению.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

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