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Более 187 тыс. пассажиров перевезено до Курорта Боровое за восемь месяцев этого года

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, озеро Боровое, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 03:59 Фото: Zakon.kz
За январь-август этого года электропоездами АО "Пассажирские перевозки" до Курорта Боровое перевезено более 187 тыс. пассажиров, что на 46% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает Zakon.kz.

За летний сезон количество пассажиров, доставленных до Курорта Боровое, превысило 150 тыс. человек.

Согласно поданным заявкам, в оздоровительные центры и детские лагеря доставлено 1 900 детей.

В этом году для пассажиров Нацперевозчик сократил время поездки скоростного электропоезда по маршруту Астана-Курорт Боровое до 2,5 часов. Сокращение времени в графике движение электропоезда получило положительные отклики среди пассажиров.

Ранее сообщалось, что число туристов в Боровое увеличилось на треть.

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