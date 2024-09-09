Более 187 тыс. пассажиров перевезено до Курорта Боровое за восемь месяцев этого года

За январь-август этого года электропоездами АО "Пассажирские перевозки" до Курорта Боровое перевезено более 187 тыс. пассажиров, что на 46% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает Zakon.kz.

За летний сезон количество пассажиров, доставленных до Курорта Боровое, превысило 150 тыс. человек.

Согласно поданным заявкам, в оздоровительные центры и детские лагеря доставлено 1 900 детей.

В этом году для пассажиров Нацперевозчик сократил время поездки скоростного электропоезда по маршруту Астана-Курорт Боровое до 2,5 часов. Сокращение времени в графике движение электропоезда получило положительные отклики среди пассажиров.

Ранее сообщалось, что число туристов в Боровое увеличилось на треть.

