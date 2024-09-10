Майора полиции осудили на 1,5 года за доведение до самоубийства бывшей жены

В Кызылорде осудили бывшего майора полиции. Во время ссоры со своей экс-супругой он избил ее так сильно, что женщина, опасаясь что он ее убьет, выбросилась с балкона третьего этажа. В итоге она стала инвалидом I группы и передвигается в инвалидной коляске, передает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, произошло следующее. Потерпевшая и подсудимый ранее были в браке, но потом развелись. В один из дней 2022 года они находились вместе на съемной квартире. Женщина вытащила симку из телефона мужа и вставила в свой телефон. Так она хотела прочитать его переписку с другой женщиной. Прочитав, она показала переписку бывшему мужу и на почве ревности у них возникла ссора.

"Подсудимый был сильно озлоблен и жестоко избил женщину. Во время побоев она не раз падала на пол. Затем он взял бутылку и бил ее по голове стеклянной бутылкой и забирал у нее мобильный телефон. Пострадавшая, чувствуя угрозу своей жизни, добровольно выпрыгнула из лоджии в гостиной, пытаясь избежать побоев. В результате ей был причинен тяжкий вред здоровью, установлена инвалидность I группы. В судебном разбирательстве подсудимый не признал предъявленного ему обвинения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 2022 года установлено, что потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью", – сказала администратор городского суда № 2 Мадина Жусупбекова.

Потерпевшая просила назначить строгое наказание, взыскать материальный ущерб в размере 5 млн тенге и моральный ущерб в размере 100 млн тенге. Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК "Доведение до самоубийства" и осудил на 1 год 6 месяцев лишения свободы, с лишением звания "майор" на основании статьи 49 УК.

По гражданскому иску взыскан материальный ущерб в размере 4 054 181 тенге и моральный ущерб в размере 5 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.