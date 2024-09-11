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Казахстанку оштрафовали за пророчество апокалипсиса

Штраф за апокалипсис, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 02:40 Фото: pixabay
Жительницу Алматинской области оштрафовали после жалоб соседей. Они рассказали, что в ее квартире собираются люди, которые предупреждают сельчан о скором конце света, сообщает Zakon.kz.

По информации "Голос народа", в отделе внутренней политики акимата Жамбылского района Алматинской области рассказали, что алматинка собирала у себя дома неизвестных лиц. Они в свою очередь внушали местным жителям, что человечество ждет апокалипсис.

"В ходе проверки посторонних людей по адресу проживания гражданки не выявлено. Вместе с тем, установлен факт незаконного переоборудования и перепланировки помещения. С учетом религиозной составляющей, по сути обращения граждан полиция уведомляла акимат района", – сообщили в полиции.

В 2023 году жительница уже получала официальное предупреждение о недопустимости незаконной религиозной деятельности. На этот раз она была оштрафована за продолжение своей деятельности.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте полицейский стал виновником крупного ДТП.

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