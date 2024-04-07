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Жительницу Алматинской области оштрафовали на круглую сумму за курение в самолете

Жительницу Алматинской области оштрафовали на круглую сумму за курение в самолете , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 18:20 Фото: pixabay
Жительницу Алматинской области оштрафовали за курение на борту самолета, прилетевшего в Павлодар из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 апреля inАlmaty.kz, по прилету 34-летнюю жительницу Талгарского района Алматинской области передали сотрудникам линейного отделения полиции в аэропорту Павлодара.

"Во время полета женщина курила электронную сигарету в салоне самолета, за что ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 МРП, или 184 600 тенге", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения РК 5 апреля сообщили, что во время санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana выявили пассажирку – гражданку Кыргызстана – с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту. Больная и контактные пассажиры госпитализированы в инфекционный стационар города Алматы.

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