Четыре сall-центра мошенников, обзванивающих иностранцев, накрыли в Алматы

Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) РК в Алматы ликвидировали четыре сall-центра, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 сентября 2024 года рассказал официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

"Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также пять граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2000 звонков за границу, а именно гражданам США, Ирана, Малайзии и Китая", – отметил он.

В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 sim-карт.

"В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются". Шынгыс Алекешев

11 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане введут ответственность за "слив" базы данных в сеть или мошенникам.