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События

В Алматы у иностранного пособника мошенников нашли две тысячи сим-карт

Алматы, иностранец, мошенники, сим-карты, сим-боксы, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 09:36 Фото: pixabay
Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности МВД в городе Алматы на съемной квартире задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД 30 января 2025 года, в квартире оперативники обнаружили три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт.

"Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам. Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, – сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Sim-box устройства предназначены для подмены абонентских номеров, генерации массовых звонков и рассылок.

Ранее силовики задержали 19-летнего алматинца, который нашел "работу" через социальные сети, через курьера ему передали оборудование мошенников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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