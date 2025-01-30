В Алматы у иностранного пособника мошенников нашли две тысячи сим-карт

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности МВД в городе Алматы на съемной квартире задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД 30 января 2025 года, в квартире оперативники обнаружили три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт.

"Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам. Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, – сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Sim-box устройства предназначены для подмены абонентских номеров, генерации массовых звонков и рассылок.

Ранее силовики задержали 19-летнего алматинца, который нашел "работу" через социальные сети, через курьера ему передали оборудование мошенников.