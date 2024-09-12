Мужчину с серьезными переломами на вертолете доставили из Щучинска в Кокшетау
Фото: скриншот видео
По информации пресс-службы МЧС РК, "Казавиаспас" на вертолете Eurocopter доставил мужчину с многочисленными переломами шейного позвонка из города Щучинска в город Кокшетау, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, с начала года по линии экстренной медицинской эвакуации воздушными судами АО "Казавиаспас" транспортирован всего 231 человек.
Ранее сообщалось, что нового генерального директора назначили в авиакомпании "Казавиаспас". Им стал Алпамыс Камалов.
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