Мужчину с серьезными переломами на вертолете доставили из Щучинска в Кокшетау

По информации пресс-службы МЧС РК, "Казавиаспас" на вертолете Eurocopter доставил мужчину с многочисленными переломами шейного позвонка из города Щучинска в город Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с начала года по линии экстренной медицинской эвакуации воздушными судами АО "Казавиаспас" транспортирован всего 231 человек.





Ранее сообщалось, что нового генерального директора назначили в авиакомпании "Казавиаспас". Им стал Алпамыс Камалов.