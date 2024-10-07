Загадочная смерть девочки в Астане: в полиции назвали причину

Стала известна причина смерти 14-летней девочки, тело которой было найдено в заброшенном здании в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября "КТК", судебно-медицинская экспертиза установила, что 14-летняя Аурелия отравилась газом.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления газовой смесью. Иные данные досудебного расследования, согласно со статьей 201 УПК РК, не подлежат разглашению", – рассказала телеканалу руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.

11 сентября сообщалось, что в здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка, 2010 года рождения. Информация о смерти несовершеннолетней сначала появилась в чатах в мессенджерах. Позднее ее подтвердили в полиции Астаны. Родные погибшей уверены, что девочку в здание заманили обманным путем.

14 сентября в ДП Астаны заявили, что расследование находится на особом контроле руководства. Тогда в ведомстве сообщили, что по предварительным данным, школьница умерла от остановки сердца.