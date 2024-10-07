Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Загадочная смерть девочки в Астане: в полиции назвали причину

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 01:53 Фото: Zakon.kz
Стала известна причина смерти 14-летней девочки, тело которой было найдено в заброшенном здании в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 октября "КТК", судебно-медицинская экспертиза установила, что 14-летняя Аурелия отравилась газом. 

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления газовой смесью. Иные данные досудебного расследования, согласно со статьей 201 УПК РК, не подлежат разглашению", – рассказала телеканалу руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.

11 сентября сообщалось, что в здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка, 2010 года рождения. Информация о смерти несовершеннолетней сначала появилась в чатах в мессенджерах. Позднее ее подтвердили в полиции Астаны. Родные погибшей уверены, что девочку в здание заманили обманным путем. 

14 сентября в ДП Астаны заявили, что расследование находится на особом контроле руководства. Тогда в ведомстве сообщили, что по предварительным данным, школьница умерла от остановки сердца

Читайте также

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна
В Алматы девушка погибла после падения с 18-го этажа ЖК "Манхэттен"
Знак аварийной остановки
Три человека погибли, 10 пострадали в двух крупных авариях на трассе в Павлодарской области
Степной пожар, степные пожары, пожар в степи
Не верьте слухам: аким Каркалинского района обратился к жителям из-за степного пожара
Диана Абдуллаева
Астана 2024 год Подростки Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан
Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан
комета
Где и когда казахстанцы могут увидеть главную комету 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: