Спасатели оказали помощь путнику, который злоупотребил энергетиком
Фото: Zakon.kz
В ночь 12 сентября посреди ночи в трассово медико-спасательный пункт поступил вызов, о том что состояние здоровья, одного из пассажиров автомашины, которая следовала из Алматы в Караганду ухудшилось, сообщает Zakon.kz.
По прибытии на место медики бригады экстренного реагирования поставили мужчине 1981 года рождения диагноз острый панкреатит. Он проявился после употребления 2-х банок энергетического напитка.
Оказав медицинскую помощь, спасатели доставили пострадавшего в больницу города Балхаш.
Служба медицины катастроф МЧС напомнила, что чрезмерное употребление энергетических напитков, может негативно отразиться на Вашем здоровье.
Ранее сообщалось, что арматура вонзилась в руку семилетней девочки в Мангистауской области.
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