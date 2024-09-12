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Спасатели оказали помощь путнику, который злоупотребил энергетиком

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации, машины МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 06:34 Фото: Zakon.kz
В ночь 12 сентября посреди ночи в трассово медико-спасательный пункт поступил вызов, о том что состояние здоровья, одного из пассажиров автомашины, которая следовала из Алматы в Караганду ухудшилось, сообщает Zakon.kz.

По прибытии на место медики бригады экстренного реагирования поставили мужчине 1981 года рождения диагноз острый панкреатит. Он проявился после употребления 2-х банок энергетического напитка.

Оказав медицинскую помощь, спасатели доставили пострадавшего в больницу города Балхаш.

Служба медицины катастроф МЧС напомнила, что чрезмерное употребление энергетических напитков, может негативно отразиться на Вашем здоровье.

Ранее сообщалось, что арматура вонзилась в руку семилетней девочки в Мангистауской области.

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