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Две девочки серьезно пострадали в ДТП близ Актау

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 12:46 Фото: Zakon.kz
Два ребенка получили серьезные травмы в автомобильной аварии, которая произошла вечером 13 сентября близ Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, ДТП случилось в районе "Автодрома". Вызов в службу скорой помощи поступил в 21:07.

"В ДТП пострадали две девочки – двух и шестнадцати лет. Обеих в тяжелом состоянии доставили в региональную детскую больницу Актау", – рассказали медики.


Вечером 13 сентября 2024 года в Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом. Инцидент случился в микрорайоне Каменское плато и обошелся без пострадавших.

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