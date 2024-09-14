Две девочки серьезно пострадали в ДТП близ Актау

Два ребенка получили серьезные травмы в автомобильной аварии, которая произошла вечером 13 сентября близ Актау, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, ДТП случилось в районе "Автодрома". Вызов в службу скорой помощи поступил в 21:07.

"В ДТП пострадали две девочки – двух и шестнадцати лет. Обеих в тяжелом состоянии доставили в региональную детскую больницу Актау", – рассказали медики.





Вечером 13 сентября 2024 года в Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом. Инцидент случился в микрорайоне Каменское плато и обошелся без пострадавших.