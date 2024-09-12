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На газовой заправке возле Балхаша взорвался автомобиль

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 04:14 Фото: Zakon.kz
12 сентября близ города Балхаш на газовой заправке в салоне автомобиля взорвалась газовоздушная смесь, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, из-за неисправности баллонного оборудования произошла утечка смеси прямо в салон авто. Затем последовал хлопок. Госпитализирован 38-летний водитель, получивший ожоги различной степени тяжести. Он доставили в больницу. Об этом передает телеканал Astana TV.

Спасатели рекомендуют водителям регулярно следить за технической исправностью автомобиля.

13 сентября в девятиэтажке в Караганде разгорелся пожар.

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