На газовой заправке возле Балхаша взорвался автомобиль
Фото: Zakon.kz
12 сентября близ города Балхаш на газовой заправке в салоне автомобиля взорвалась газовоздушная смесь, сообщает Zakon.kz.
По словам специалистов, из-за неисправности баллонного оборудования произошла утечка смеси прямо в салон авто. Затем последовал хлопок. Госпитализирован 38-летний водитель, получивший ожоги различной степени тяжести. Он доставили в больницу. Об этом передает телеканал Astana TV.
Спасатели рекомендуют водителям регулярно следить за технической исправностью автомобиля.
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