На газовой заправке возле Балхаша взорвался автомобиль

12 сентября близ города Балхаш на газовой заправке в салоне автомобиля взорвалась газовоздушная смесь, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, из-за неисправности баллонного оборудования произошла утечка смеси прямо в салон авто. Затем последовал хлопок. Госпитализирован 38-летний водитель, получивший ожоги различной степени тяжести. Он доставили в больницу. Об этом передает телеканал Astana TV.

Спасатели рекомендуют водителям регулярно следить за технической исправностью автомобиля.

13 сентября в девятиэтажке в Караганде разгорелся пожар.