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Пожар разгорелся в девятиэтажке в Караганде

пожар в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Караганде по проспекту Бухар-Жырау на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошло горение домашних вещей на смежных балконах (лоджии) между домами 94 и 96, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным удалось предотвратить распространение огня в квартиры.

"Пожар ликвидирован на общей площади 15 кв. м. Пострадавших нет. В случае возникновения пожара звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что огнеборцы Атырауской области победили пожар в жилом доме.

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