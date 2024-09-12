Пожар разгорелся в девятиэтажке в Караганде
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Караганде по проспекту Бухар-Жырау на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошло горение домашних вещей на смежных балконах (лоджии) между домами 94 и 96, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным удалось предотвратить распространение огня в квартиры.
"Пожар ликвидирован на общей площади 15 кв. м. Пострадавших нет. В случае возникновения пожара звоните по номеру 112!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что огнеборцы Атырауской области победили пожар в жилом доме.
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