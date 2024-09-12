Пожар разгорелся в девятиэтажке в Караганде

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Караганде по проспекту Бухар-Жырау на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошло горение домашних вещей на смежных балконах (лоджии) между домами 94 и 96, сообщает Zakon.kz.

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