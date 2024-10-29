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На газовых заправках Петропавловска и Шымкента наблюдаются очереди машин

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 05:15 Фото: Zakon.kz
Газовые заправки областного центра Северо-Казахстанской области и третьего мегаполиса страны из-за нехватки автогаза переполнены автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Таблички "газ по талонам" висят практически на каждой заправке, что существенно расстраивает автомобилистов. Те, кто не успел закупить талоны на топливо, временно переходят на бензин или переходят в статус пешеходов. Об этом передает Khabar NEWS.

Сложнее всего приходится перевозчикам. В управлении энергетики и ЖКХ уточнили, что осенью газоперерабатывающие заводы переходят на ремонт, а аграрии приступают к массовой жатве. Руководитель отдела управления ЖКХ Петропавловска Максим Сизов заверил, что ведомство подало заявку на выделение дополнительных 500 тонн. Их поставка ожидается уже в ноябре.

С такой же проблемой столкнулись автовладельцы Шымкента.

А 16 октября руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров прокомментировал ситуацию по сжиженному газу в Костанайской области.

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