Стало известно, что горело в Алматы напротив "Алтын Орды"

Утром в понедельник, 9 сентября, на окраине Алматы произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Видео с горящей открытым пламенем постройкой сняли очевидцы.

В пресс-службе ДЧС Алматы рассказали подробности о пожаре.

"9 сентября в 09:20 силы ДЧС Алматы выехали по адресу: Наурызбайский район, Ташкентский тракт, 17/1. Загорелась кровля нефункционирующего помещения, с переходом на кровлю одноэтажного ломбарда на площади 100 кв. м", – сообщили в ведомстве.

Во время тушения спасатели вынесли 50-литровый газовый баллон. Ликвидировали возгорание в 09:48.

Жертв и пострадавших нет. На место выезжали 14 единиц техники и 48 человек личного состава ДЧС.

Накануне, 8 сентября, в Астане загорелась баня, огонь с которой перекинулся на жилой дом.