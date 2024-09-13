Школьную столовую в Мангистауской области опечатали после отравления детей

В мангистауской школе Бейнеуского района опечатали столовую после массового отравления учащихся, сообщает Zakon.kz.

Региональное издание Lada.kz пишет, что подробности произошедшего рассказали в районном отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта. По их информации, тогда недомогание почувствовали 16 учеников. Однако проверки показали, что это не связано со школьной едой.

По словам руководителя отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышова, нет оснований утверждать, что причиной недомогания школьников является еда в столовой или питьевая вода.

"Все 16 учащихся школы имени Жумагали Калдыгараева, которые накануне пожаловались на боли в животе, не обедали в школьной столовой. Никакого отношения к еде нет, потому что среди отравившихся нет тех, кому положено питание в столовой. Они из семей, которые не получают помощь от государства. Это ученики 5-7 классов". Туралы Жолышов

Но тем не менее столовую все же опечатали. В Управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что специалисты Управления санитарно-эпидемиологического контроля Бейнеуского района взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.

25 февраля 2024 года в селе Бейнеу Мангистауской области произошло массовое отравление. Жители почувствовали недомогание после посещения одного кафе.