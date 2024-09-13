Загадочная смерть девочки в Астане: в полиции рассказали новые подробности

В Департаменте полиции Астаны 13 сентября рассказали о новых подробностях смерти 14-летней девочки, тело которой было найдено в заброшенном детском саду, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что расследование находится на особом контроле руководства.



"10 сентября в дежурную часть управления полиции поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки в заброшенном здании. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен детальный осмотр места происшествия", – рассказали в полиции.

В ведомстве также отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, по предварительным данным – остановка сердца.

"В рамках возбужденного уголовного дела проводятся всесторонние и объективные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – заключили в полиции.

11 сентября сообщалось, что в здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка, 2010 года рождения. Информация о смерти несовершеннолетней сначала появилась в чатах в мессенджерах. Позднее ее подтвердили Zakon.kz в полиции Астаны.