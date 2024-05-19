Трехлетняя девочка погибла в Туркестанской области: подробности трагедии рассказали в полиции
Поиски проводили полицейские Сарыагашского района Туркестанской области.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ОП Сарыагашского района обнаружено тело пропавшей девочки в уличном туалете соседнего дома без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Каких-либо телесных повреждений не обнаружены. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ДП области.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В полиции граждан призвали доверять только официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной информации.
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Девочка пропала 16 мая. С соответствующим заявлением в полицию обратилась местная жительница. В ее поисках были задействованы
полицейские, представители МЧС, акимата, спасатели, волонтеры и неравнодушные граждане.
Позже стало известно, что пока мама занималась хозяйством, девочка играла возле ворот, а потом бесследно пропала.
19 мая было нашли ее тело. Печальную весть сообщило местное волонтерское движение.