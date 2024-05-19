Трехлетняя девочка погибла в Туркестанской области: подробности трагедии рассказали в полиции

В департаменте полиции Туркестанской области рассказали подробности смерти пропавшей 3-летней девочки. Ранее сообщалось, что ее нашли мертвой в уличном туалете, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Поиски проводили полицейские Сарыагашского района Туркестанской области.





Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ОП Сарыагашского района обнаружено тело пропавшей девочки в уличном туалете соседнего дома без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Каких-либо телесных повреждений не обнаружены. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ДП области.





Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В полиции граждан призвали доверять только официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной информации.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Девочка пропала 16 мая. С соответствующим заявлением в полицию обратилась местная жительница. В ее поисках были задействованы полицейские, представители МЧС, акимата, спасатели, волонтеры и неравнодушные граждане.



Позже стало известно, что пока мама занималась хозяйством, девочка играла возле ворот, а потом бесследно пропала.

19 мая было нашли ее тело. Печальную весть сообщило местное волонтерское движение.