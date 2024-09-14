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Школьника, который ранил ровесников ножом, перевели на домашнее обучение в Павлодаре

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:27 Фото: pexels
В Павлодаре школьника, который ранил двух мальчиков складным ножом, перевели на домашнее обучение. Об этом 14 сентября сообщили в областном Департаменте полиции, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в одном из дворов дома по ул. Камзина в результате которого два школьника получили травмы от другого несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.


"Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребенка. Поведение несовершеннолетнего рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где приняты меры о переводе несовершеннолетнего на домашний формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ученик шестого класса в Павлодаре ранил ножом двух ровесников. Дети ничего не сказали родителям и вернулись домой, пропустив занятия в школе. Об инциденте, который случился с учениками школы № 21, рассказала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. 

Диана Абдуллаева
Образование Павлодарская область 2024 год Преступления против несовершеннолетних Полиция
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