Украли драгоценности и деньги: карагандинских домушников задержали в Астане
Сотрудники криминальной полиции отдела полиции имени Казыбек би из Караганды совместно с бойцами специального подразделения ”Арлан” провели в столице спецоперацию по задержанию лиц, подозреваемых в совершении серии квартирных краж на территории Караганды, сообщили в МВД.
Первый подозреваемый – 30-летний мужчина – был задержан в одном из жилых комплексов по улице Москва 6 февраля 2026 года. Его предполагаемого 46-летнего сообщника задержали в тот же день на улице Толе би.
"По предварительным данным, в начале февраля криминальный дуэт, незаконно проникнув в частный дом по улице Гудермесская в Караганде, похитил восемь золотых изделий, денежные средства в размере около 150 тысяч тенге, а также 200 долларов США. При задержании у подозреваемых изъяты золотые кольца, денежные средства на сумму порядка 400 тысяч тенге, сотовые телефоны различных марок, а также складные ножи", – рассказали в МВД.
По факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Караганды.
