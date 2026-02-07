#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
События

Украли драгоценности и деньги: карагандинских домушников задержали в Астане

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 15:31 Фото: polisia.kz
Подозреваемых в серии квартирных краж в Караганде задержали в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции отдела полиции имени Казыбек би из Караганды совместно с бойцами специального подразделения ”Арлан” провели в столице спецоперацию по задержанию лиц, подозреваемых в совершении серии квартирных краж на территории Караганды, сообщили в МВД.

Первый подозреваемый – 30-летний мужчина – был задержан в одном из жилых комплексов по улице Москва 6 февраля 2026 года. Его предполагаемого 46-летнего сообщника задержали в тот же день на улице Толе би.

"По предварительным данным, в начале февраля криминальный дуэт, незаконно проникнув в частный дом по улице Гудермесская в Караганде, похитил восемь золотых изделий, денежные средства в размере около 150 тысяч тенге, а также 200 долларов США. При задержании у подозреваемых изъяты золотые кольца, денежные средства на сумму порядка 400 тысяч тенге, сотовые телефоны различных марок, а также складные ножи", – рассказали в МВД.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Караганды.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области осужден мужчина за хранение почти 100 килограммов марихуаны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Серийного вора-домушника задержали в Кызылорде
21:14, 16 января 2024
Серийного вора-домушника задержали в Кызылорде
Группу серийных домушников задержали в Алматы
22:10, 02 мая 2025
Группу серийных домушников задержали в Алматы
Группу скотокрадов задержали в Алматинской области
08:59, 13 мая 2025
Группу скотокрадов задержали в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
20:14, Сегодня
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
19:54, Сегодня
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
19:33, Сегодня
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
19:32, Сегодня
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: