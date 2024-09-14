Беременные карагандинки осуждены за наркотрафик

В Караганде две беременные женщины, одна из которых является многодетной, осуждены за перевозку синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По информации замначальника Департамента полиции Карагандинской области Абиля Абильдина, наркокурьерши задержаны с поличным сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. Одна из них привозила "синтетику" в карагандинский регион с юга страны. При задержании в багажнике ее машины было обнаружено более двух килограммов запрещенных веществ. Вторая дама, являющаяся многодетной мамой, занималась перевозкой и распространением наркотиков по городу. Обе женщины уже предстали перед судом и получили сроки от 8 до 10 лет лишения свободы.

"Всего с начала 2024 года задержано 53 человека, участвовавших в распространении наркотических средств. Эти две беременные женщины в их числе. Обе они довольно обеспечены в материальном плане, имели полный достаток. Также задержаны 4 студентов и 8 несовершеннолетних. Уголовные дела в отношении них еще расследуются. Кроме того, сотрудниками полиции возбуждено 71 уголовное дело за сбыт наркотиков через информационные ресурсы, из которых 40 связаны с рекламой через граффити", – сообщил полковник Абиль Абильдин.

Граффити с рекламой наркотиков – одна из актуальных проблем, подчеркнул Абильдин. Несмотря на систематическую борьбу с надписями, они появляются вновь и вновь.13 сентября 2024 года в Караганде только за один день было закрашено свыше 4 тысяч надписей. В акции, направленной на борьбу с распространением наркотических веществ, участвовали более 1000 человек.

"С начала 2024 года закрашено около 10 тысяч граффити с рекламой наркотиков. Работа в этом направлении будет продолжена. Очень радует, что молодежь поддерживает нас. Хочу напомнить, что за распространение рекламы наркотиков через граффити может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы", – добавил Абиль Абильдин.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области осужден 22-летний житель Петропавловска, которого полицейские задержали за распространение наркотиков. Материалы следствия по факту хранения наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта и с использованием электронных информационных ресурсов были переданы в суд, который приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы.