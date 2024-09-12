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Казахстанец "легко" заработал 40 тысяч тенге, но лишился свободы на 10 лет

Казахстанец "легко" заработал 40 тысяч тенге, но лишился свободы на 10 лет, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 15:07 Фото: polisia.kz, pexels
В Северо-Казахстанской области осужден 22-летний житель Петропавловска, которого полицейские задержали за распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, в начале апреля 2024 года петропавловец, польстившись на "легкие" деньги, начал работать на интернет-магазин по продаже наркотиков.

"Менее чем за месяц преступной деятельности его доход составил 40 тыс. тенге, потом молодой человек был задержан с поличным сотрудниками управления по противодействию наркопреступности. При нем были обнаружены свертки с синтетическими наркотиками. Также, по его показаниям, найдены уже сделанные закладки на окраинах города и в одном из дачных массивов. Общий вес изъятого составил 14,92 г наркотика α-PvP и 22,15 г мефедрона".Пресс-служба ДП СКО

Материалы дела были переданы в суд.

"Материалы следствия по факту хранения наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта с использованием электронных информационных ресурсов были переданы в суд, который приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы".Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров

Приговор вступил в законную силу.

"Всего с начала года в СКО за сбыт наркотиков осуждено 25 человек в возрасте до 25 лет. В среднем срок их преступной деятельности не превышает трех месяцев. Убедительно просим помнить: сбыт наркотиков – это прямой путь в места лишения свободы", – заключил Руслан Сапаров.

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