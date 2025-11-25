Стоматолог-иностранец осужден за перевозку марихуаны в Жамбылской области

Стоматолог, работающий в Темиртау, осужден за хранение и перевозку наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Жуалынский районный суд рассмотрел уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК "Незаконные хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств" в отношении иностранного гражданина С.

Судом установлено, что подсудимый, работающий стоматологом в городе Темиртау Карагандинской области, следовал в такси по трассе "Западный Китай – Западная Европа", где автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При обыске служебной собакой в сумке подсудимого была обнаружена марихуана весом 0,41 гр.

Подсудимый С. объяснил, что нашел наркотическое вещество и решил попробовать, поскольку сам изредка употребляет его. Он признал вину полностью и просил не наказывать его строго.

За найденное наркотическое вещество прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа. При этом вина была доказана показаниями подсудимого, протоколами, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Согласно приговору суда, санкция ч. 2 ст. 296 УК предусматривает штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, наличие несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.

"В этой связи приговором суда С. признан виновным по ч. 2 ст. 296 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 78 тыс. тенге". Пресс-служба Жуалынского районного суда

Приговор вступил законную силу.

