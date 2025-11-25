#АЭС в Казахстане
Общество

Стоматолог-иностранец осужден за перевозку марихуаны в Жамбылской области

иностранец стоматолог оштрафован за наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 19:00 Фото: pixabay
Стоматолог, работающий в Темиртау, осужден за хранение и перевозку наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Жуалынский районный суд рассмотрел уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК "Незаконные хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств" в отношении иностранного гражданина С.

Судом установлено, что подсудимый, работающий стоматологом в городе Темиртау Карагандинской области, следовал в такси по трассе "Западный Китай – Западная Европа", где автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При обыске служебной собакой в сумке подсудимого была обнаружена марихуана весом 0,41 гр.

Подсудимый С. объяснил, что нашел наркотическое вещество и решил попробовать, поскольку сам изредка употребляет его. Он признал вину полностью и просил не наказывать его строго.

За найденное наркотическое вещество прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа. При этом вина была доказана показаниями подсудимого, протоколами, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Согласно приговору суда, санкция ч. 2 ст. 296 УК предусматривает штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, наличие несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.

"В этой связи приговором суда С. признан виновным по ч. 2 ст. 296 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 78 тыс. тенге".Пресс-служба Жуалынского районного суда

Приговор вступил законную силу.

Ранее состоялось судебное разбирательство по делу стоматолога, по ошибке которого погиб трехлетний ребенок. На заседании раскрыты шокирующие детали возможных обстоятельств, которые повлекли смерть маленькой девочки после стоматологического лечения.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
