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Казахстанка отсудила у госучреждения 1,5 млн из-за плохого пандуса

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 17:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жительница Актау, будучи инвалидом І группы, упала, когда поднималась на коляске по пандусу в одно из государственных учреждений города. Получив травмы, она обратилась в суд, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 18 января 2024 года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, горожанка получила телесные повреждения средней степени тяжести.

"Истец просила взыскать с ответчика понесенный материальный ущерб, потраченные суммы на лечение и компенсацию морального вреда", – пояснили в пресс-службе суда № 2 города Актау.

Департамент Комитета труда и социальной защиты по Мангистауской области проверил пандус, установленный в здании госучреждения. Оказалось, что его второй уровень высокий, а ширина – узкая, что не соответствует Своду правил "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения". Ответчику вынесли предписание об устранений нарушений.

"Суд установил, что из-за несоответствия пандуса требованиям вышеуказанных норм правил женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести и ей причинен материальный и моральный вред. С госучреждения в пользу истца взыскали понесенные расходы в сумме 500 тысяч тенге и миллион тенге в качестве компенсации морального вреда", – пояснили в суде.

Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что FlyArystan подала в суд на пассажира, открывшего аварийную дверь самолета в аэропорту Алматы. В итоге нетерпеливый мужчина заплатит авиакомпании более девяти миллионов тенге.

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