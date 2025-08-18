В Астане ночью сбили двух дорожных рабочих, один погиб

В Астане автомобиль сбил двух дорожных рабочих, один погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, ночью 18 августа 2025 года водитель автомашины Škoda, двигаясь по мосту "Сарайшык" со стороны ул. Кошкарбаева в направлении ул. Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и допустил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один из рабочих скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автотранспортное средство водворено на специализированную коммунальную стоянку", – сообщили в полиции.

16 августа на трассе Астана – Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.