Происшествия

В Астане ночью сбили двух дорожных рабочих, один погиб

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 09:29 Фото: Zakon.kz
В Астане автомобиль сбил двух дорожных рабочих, один погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, ночью 18 августа 2025 года водитель автомашины Škoda, двигаясь по мосту "Сарайшык" со стороны ул. Кошкарбаева в направлении ул. Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и допустил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один из рабочих скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автотранспортное средство водворено на специализированную коммунальную стоянку", – сообщили в полиции.

16 августа на трассе Астана – Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
