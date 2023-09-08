Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Работник дорожной службы погиб на трассе в Жетысуской области

авто после ДТП Фото: Instagram/zhetysu.police
22-летний водитель Toyota Camry сбил насмерть работника дорожной службы, который наносил разметку на проезжей части, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на 410 км трассы "Алматы– Усть-Каменогорск".

"22-летний водитель Toyota Camry допустил наезд на 34-летнего пешехода. Мужчина, оказавшийся работником дорожной организации, в момент ДТП наносил разметку на проезжей части. От удара мужчина погиб на месте происшествия", - пишет ДП Жетысуской области.

Автомобиль помещен на спецстоянку, а по факту ДТП полиция начала досудебное расследование. 

В Улытауской области мужчина устроил смертельное ДТП. После экспертизы его задержали, а дело теперь расследуют по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Читайте также

Лжеследователь обманула пенсионерку из Актобе на миллион тенге

Мухит Турсынали
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления