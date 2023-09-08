Работник дорожной службы погиб на трассе в Жетысуской области
Фото: Instagram/zhetysu.police
22-летний водитель Toyota Camry сбил насмерть работника дорожной службы, который наносил разметку на проезжей части, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло на 410 км трассы "Алматы– Усть-Каменогорск".
"22-летний водитель Toyota Camry допустил наезд на 34-летнего пешехода. Мужчина, оказавшийся работником дорожной организации, в момент ДТП наносил разметку на проезжей части. От удара мужчина погиб на месте происшествия", - пишет ДП Жетысуской области.
Автомобиль помещен на спецстоянку, а по факту ДТП полиция начала досудебное расследование.
В Улытауской области мужчина устроил смертельное ДТП. После экспертизы его задержали, а дело теперь расследуют по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".
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