Работник дорожной службы погиб на трассе в Жетысуской области

22-летний водитель Toyota Camry сбил насмерть работника дорожной службы, который наносил разметку на проезжей части, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на 410 км трассы "Алматы– Усть-Каменогорск".

"22-летний водитель Toyota Camry допустил наезд на 34-летнего пешехода. Мужчина, оказавшийся работником дорожной организации, в момент ДТП наносил разметку на проезжей части. От удара мужчина погиб на месте происшествия", - пишет ДП Жетысуской области.

Автомобиль помещен на спецстоянку, а по факту ДТП полиция начала досудебное расследование.

В Улытауской области мужчина устроил смертельное ДТП. После экспертизы его задержали, а дело теперь расследуют по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

