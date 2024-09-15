Три человека спасли от огня в Костанайской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Посреди ночи 16 сентября огнеборцы Костанайской области последовали на вызов в городе Житикара, где на территории одного из частных жилых домов обнаружили возгорание веранды, сообщает Zakon.kz.
Из горящего помещения сотрудники ДЧС спасли три человека.
Пожарным также удалось спасти дом, не допустив дальнейшее распространение огня.
Вскрыв кровлю веранды для выпуска дыма и снижения температуры на чердаке, огнеборцы благополучно ликвидировали возгорание на площади 40 кв.м.
15 сентября спасатели также предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны.
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