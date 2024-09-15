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Три человека спасли от огня в Костанайской области

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 02:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Посреди ночи 16 сентября огнеборцы Костанайской области последовали на вызов в городе Житикара, где на территории одного из частных жилых домов обнаружили возгорание веранды, сообщает Zakon.kz.

Из горящего помещения сотрудники ДЧС спасли три человека.

Пожарным также удалось спасти дом, не допустив дальнейшее распространение огня.

Вскрыв кровлю веранды для выпуска дыма и снижения температуры на чердаке, огнеборцы благополучно ликвидировали возгорание на площади 40 кв.м.

15 сентября спасатели также предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны.

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