Три человека спасли от огня в Костанайской области

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Посреди ночи 16 сентября огнеборцы Костанайской области последовали на вызов в городе Житикара, где на территории одного из частных жилых домов обнаружили возгорание веранды, сообщает Zakon.kz.

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