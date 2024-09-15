Спасатели предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны

В селе Талапкер Акмолинской области 15 сентября произошел пожар в частном жилом доме, охвативший площадь в 100 кв.м., сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе областного ДЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, из зоны возгорания были вынесены пять газовых баллонов, что предотвратило возможные взрывы.





Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

ДЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей.