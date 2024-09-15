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Спасатели предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 00:21 Фото: Zakon.kz
В селе Талапкер Акмолинской области 15 сентября произошел пожар в частном жилом доме, охвативший площадь в 100 кв.м., сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе областного ДЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, из зоны возгорания были вынесены пять газовых баллонов, что предотвратило возможные взрывы.


Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

ДЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей. 

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В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей
Диана Абдуллаева
Акмолинская область Пожар 2024 год Пожары Спасатели
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