Спасатели предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны
Фото: Zakon.kz
В селе Талапкер Акмолинской области 15 сентября произошел пожар в частном жилом доме, охвативший площадь в 100 кв.м., сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе областного ДЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных, из зоны возгорания были вынесены пять газовых баллонов, что предотвратило возможные взрывы.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
ДЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Костанае пожарные спасли из горящего дома троих детей.
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