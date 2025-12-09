#Казахстан в сравнении
События

Шесть газовых баллонов вынесли спасатели из горящего дома в Костанайской области

9 декабря 2025 года
9 декабря 2025 года в городе Житикаре Костанайской области загорелся двухэтажный частный дом, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в городе Житикаре Костанайской области. На место оперативно были направлены силы МЧС, сообщили в ведомстве.

"В ходе тушения пожара огнеборцы вынесли из зоны горения шесть газовых баллонов объемом 27 литров каждый, что позволило избежать риска потенциальной детонации. Благодаря слаженным действиям спасателей и негосударственных противопожарных служб удалось не допустить распространения огня на соседние строения". МЧС РК

Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

"В случае пожара незамедлительно звоните по номерам 101 или 112!" – напомнили в МЧС.

8 декабря в Астане загорелось здание кинотеатра Cinema City.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
