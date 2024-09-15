В Уральске пожарные вынесли из огня газовые баллоны

16 сентября в Уральске загорелся сарай, огонь перекинулся на соседнюю хозяйственную постройку, которую охватило пламенем, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, чтобы предотвратить трагедию бойцы Западно-Казахстанского гарнизона бросились в сарай и вытащили 2 газовых баллона из огня.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 96 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее спасатели предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны.

