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В Уральске пожарные вынесли из огня газовые баллоны

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 04:08 Фото: Zakon.kz
16 сентября в Уральске загорелся сарай, огонь перекинулся на соседнюю хозяйственную постройку, которую охватило пламенем, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, чтобы предотвратить трагедию бойцы Западно-Казахстанского гарнизона бросились в сарай и вытащили 2 газовых баллона из огня.

Пожар в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 04:08

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 96 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее спасатели предотвратили взрывы, вынеся пять газбаллонов из горящего дома в пригороде Астаны.

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Аксинья Титова
МЧС РК Уральск Пожар 2024 год Спасатели
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