Актюбинский пожарный вынес из огня 50-литровый газовый баллон

В Алматинском районе Актобе на территории частного жилого дома загорелся сарай, огонь перекинулся на гараж и сено, сообщает Zakon.kz.

Пожарный-спасатель СПЧ-22 Асет Кенжебаев успел вынести из огня 50-литровый газовый баллон, рассказали в ДЧС региона. Пожар полностью ликвидирован на площади 60 кв.м.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Ранее в Туркестане пожарные вынесли из огня четыре газовых баллона и предотвратили взрыв. Опасный запас местные жители хранили во дворе своего частного дома, где и произошло возгорание