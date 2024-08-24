Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актюбинский пожарный вынес из огня 50-литровый газовый баллон

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 17:23 Фото: Zakon.kz
В Алматинском районе Актобе на территории частного жилого дома загорелся сарай, огонь перекинулся на гараж и сено, сообщает Zakon.kz.

Пожарный-спасатель СПЧ-22 Асет Кенжебаев успел вынести из огня 50-литровый газовый баллон, рассказали в ДЧС региона. Пожар полностью ликвидирован на площади 60 кв.м.

газовый баллон, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 17:23

Фото: ДЧС Актюбинской области

Ранее в Туркестане пожарные вынесли из огня четыре газовых баллона и предотвратили взрыв. Опасный запас местные жители хранили во дворе своего частного дома, где и произошло возгорание

Читайте также

ДТП, ДТП Алматы
ДТП с переворотом произошло в Алматы на пересечении с улицей Брусиловского
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
Полиция Актау устроила погоню за пьяным водителем, который совершил два ДТП
мальчик, ребенку страшно
Четырехлетнего мальчика спасли из запертой квартиры в Кокшетау
Андрей Дюсупов
МЧС РК Актюбинская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: