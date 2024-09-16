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В Сатпаеве двух пенсионеров вызволили из горящей квартиры

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 05:28 Фото: Zakon.kz
В городе Сатпаев загорелась квартира на втором этаже двухэтажного 8-квартирного жилого дома с последующим переходом огня на другие квартиры, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, по мере развития пожара были задействованы дополнительные силы и средства ДЧС области Улытау и доставлена спецтехника для обогрева жителей, выбежавших самостоятельно на улицу.

Пожар в Сатпаеве, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 05:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ходе тушения пожара были спасены два пожилых человека 1958 и 1959 гг. рождения, которые не смогли самостоятельно покинуть здание.

Пожар был потушен на площади 96 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее три человека спасли от огня в Костанайской области.

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Аксинья Титова
МЧС РК Сатпаев 2024 год Пенсионный возраст Пожары Спасатели
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