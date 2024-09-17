Военный получил ранение в голову в Арыси

В Арыси военнослужащий по контракту попал в больницу с ранением головы, сообщает Zakon.kz.

Информация о случившемся появилась в соцсетях.

В пресс-службе Шымкентского гарнизона факт подтвердили.

"16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта", – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.





"На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы жизни не имеются. По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", – отметили в ведомстве.

13 сентября сообщалось о том, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник.