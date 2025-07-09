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Происшествия

Военнослужащий получил ранение на авиабазе в Астане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 18:10 Фото: akorda.kz
На территории военной авиационной базы в Астане военнослужащий получил ранение. Это произошло в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Сил воздушной обороны ВС РК уточнили, что пострадавшего сразу же доставили в столичное лечебное учреждение.

"Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное".Пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

В дополнении сказано, что для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.

"По факту проводится досудебное расследование", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщали о другом военнослужащем из Астаны. Его подозревают в изнасиловании.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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