Военнослужащий получил ранение на авиабазе в Астане

Фото: akorda.kz

На территории военной авиационной базы в Астане военнослужащий получил ранение. Это произошло в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Сил воздушной обороны ВС РК уточнили, что пострадавшего сразу же доставили в столичное лечебное учреждение. "Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное". Пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК В дополнении сказано, что для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело. "По факту проводится досудебное расследование", – заключили в пресс-службе. Ранее сообщали о другом военнослужащем из Астаны. Его подозревают в изнасиловании.

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