В Уральске в жуткой аварии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек

В Уральске 17 сентября произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля, в результате которого пострадали 19 человек, включая пятерых детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", авария произошла утром, около 9:00, на окраине города. По предварительной информации, легковое авто выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом, который двигался по маршруту.

На место аварии прибыли пять бригад скорой помощи. В больницы были госпитализированы 13 человек, из которых пятеро — дети. Один из детей, 12-летний мальчик, был помещен в отделение травматологии, другие были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две женщины с травмами помещены в отделения травматологии и нейрохирургии. Еще четверо пострадавших проходят лечение амбулаторно.

По последней информации, общее число пострадавших достигло 19 человек, шесть из которых пришли в больницу самостоятельно. Полиция начала расследование причин аварии.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы на проспекте Аль-Фараби в восточном направлении, напротив мечети Мубарак, 17 сентября произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе двух спорткаров.