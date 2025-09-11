10 человек погибли в жуткой аварии на трассе в Мангистауской области
Авария произошла на автодороге в 90 километрах от поселка Сенек Каракиянского района. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.
В салоне находились пассажиры. В результате происшествия восемь человек скончались на месте, еще двое – в больнице. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств аварии.
В полиции выразили соболезнования семьям погибших и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и требования безопасности при перевозке пассажиров.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы.