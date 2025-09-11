#АЭС в Казахстане
Происшествия

10 человек погибли в жуткой аварии на трассе в Мангистауской области

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 20:00 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области 11 сентября произошло крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщили Zakon.kz в Департаменте полиции региона.

Авария произошла на автодороге в 90 километрах от поселка Сенек Каракиянского района. По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В салоне находились пассажиры. В результате происшествия восемь человек скончались на месте, еще двое –  в больнице. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств аварии.

В полиции выразили соболезнования семьям погибших и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и требования безопасности при перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Два человека сильно пострадали в жестком ДТП в Алматы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
