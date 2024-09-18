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Житель Абайской области прокатил коров на заднем сиденье "Жигулей"

Житель Абайской области прокатил коров на заднем сиденье "Жигулей", фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:31 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Семее на видео попал мужчина, который решил прокатить своих буренок на заднем сиденье "Жигулей". Сотрудники Департамента полиции (ДП) Абайской области нашли правонарушителя и оштрафовали его, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором запечатлено, как житель Абайской области везет животных в салоне авто, было выложено в Instagram.

"В ролике видны две коровы, "уютно" расположившиеся на заднем сиденье. 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21060 привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Согласно данной статье, предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге. – Прим. ред.)".Пресс-служба ДП Абайской области

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