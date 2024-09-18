Житель Абайской области прокатил коров на заднем сиденье "Жигулей"

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Семее на видео попал мужчина, который решил прокатить своих буренок на заднем сиденье "Жигулей". Сотрудники Департамента полиции (ДП) Абайской области нашли правонарушителя и оштрафовали его, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором запечатлено, как житель Абайской области везет животных в салоне авто, было выложено в Instagram. "В ролике видны две коровы, "уютно" расположившиеся на заднем сиденье. 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21060 привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Согласно данной статье, предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге. – Прим. ред.)". Пресс-служба ДП Абайской области Ранее мы писали, как правильно перевозить собаку в путешествии. Читайте также Несоблюдение правил безопасности привело к пожару в ВКО Сразу в четырех областях Казахстана горело сено

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