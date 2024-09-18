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По повышенному рангу: близ барахолки в Алматы произошел пожар

По повышенному рангу: близ барахолки в Алматы произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:44 Фото: Zakon.kz
В ​Жетысуском районе Алматы сегодня, 18 сентября 2024 года, произошел пожар. По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелась двухэтажная столовая, и огонь перешел на близстоящее складское помещение, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматы информация о возгорании по адресу: ул. Бокейханова, 506/1 поступила в 13:26.

По повышенному рангу: близ барахолки в Алматы произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:44

Фото: Zakon.kz

На место происшествия по повышенному рангу были направлены силы и средства ДЧС Алматы.

По повышенному рангу: близ барахолки в Алматы произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:44

Фото: Zakon.kz

"По прибытии на место происшествия в 13:35 установлено загорание двухэтажного помещения столовой с переходом на близстоящее складское помещение на площади более 150 кв. м. Введены стволы на тушение, а также на защиту пристроенных складских помещений".Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что заставленные частные автомобили создавали препятствия технике спасателей. Для обеспечения правопорядка и оцепления места пожара задействованы сотрудники департамента полиции.

По повышенному рангу: близ барахолки в Алматы произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:44

Фото: Zakon.kz

"В 13:50 по пожару достигнута локализация... В 14:13 пожар потушен".Пресс-служба ДЧС Алматы
По повышенному рангу: близ барахолки в Алматы произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:44

Фото: Zakon.kz

В городском ДЧС отметили, что пожарным удалось вынести из складских помещений товарно-материальные ценности.

"Угроза распространения огня снята".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее мы писали, что несоблюдение правил безопасности привело к пожару в ВКО.

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