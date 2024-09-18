Несоблюдение правил безопасности привело к пожару в ВКО

Фото: Zakon.kz

Утром 18 сентября в г. Шемонаиха ВКО в частном жилом доме загорелась веранда. Огонь перешел на крышу дома, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС ликвидировали возгорание на площади 123 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара. Ранее стало известно, что в четырех областях Казахстана горело сено.

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