Таджикистанец пять лет скрывался от правосудия в Казахстане

Полицейские задержали гражданина Таджикистана, который бежал с родины после совершения мошенничества и пять лет скрывался на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области пояснили, что в Шортандинском районе задержан 45-летний мужчина. Он разыскивался УМВД Согдийской области Республики Таджикистан по подозрению в совершении мошенничества, предусмотренного ст. 247 ч. 2 УК РТ. Он сумел скрыться от следственных органов и в 2021 году прибыл на территорию Казахстана.

"Разыскиваемый проживал в разных регионах Казахстана, работая разнорабочим на строительных объектах в Шымкенте и Астане. В декабре 2025 года он прибыл в поселок Жолымбет Шортандинского района, где был задержан". ДП Акмолинской области

В настоящее время полицейские проводят проверки, собирают необходимые материалы и устанавливают иные обстоятельства дела. На период разбирательства задержанный водворен в изолятор временного содержания. Вопрос о его дальнейшей передаче инициатору розыска будет решен в установленном законом порядке.

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержана 33-летняя женщина, находившаяся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 с. 188 УК РК "Кража".