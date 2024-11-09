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Уголовное дело возбуждено по факту падения вертолета в Актюбинской области

Уголовное дело возбуждено по факту падения вертолета в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 13:53 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Министерство внутренних дел Казахстана распространило заявление касаемо жесткой посадки вертолета в Актюбинской области. Из него следует, что по факту авиационного инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку с последующим возгоранием топливных баков на территории аэродрома в Актюбинской области при выполнении учебно-тренировочных полетов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы", – сообщили в западном региональном Военно-следственном управлении ВСД МВД РК.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел 9 ноября 2024 года в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали.

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Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана. Из него следовало, что предварительная причина – техническая неисправность. О о состоянии выживших при падении вертолета можете узнать здесь.

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